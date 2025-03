Rod Stewart: Musiker ist zum vierten Mal Opa geworden

Familie Stewart gratuliert

In den Kommentaren tummeln sich zahlreiche Glückwünsche seitens der Fans. Aber auch liebevolle Worte der Familie Stewart finden sich wieder: Mit «Herzlichen Glückwunsch» und «Sie ist so wunderschön» gratuliert Rod Stewarts Ex–Frau Alana Stewart (79). Penny Lancaster (53), mit der der 80–Jährige seit 2007 verheiratet ist, kommentiert ebenfalls: «So bezaubernd! Ich kann es kaum erwarten, Louies kleine Schwester Elsie kennenzulernen!» Liams Stewart Halbschwester Ruby Stewart (37) schreibt: «Willkommen in der Stewart–Familie, kleine Elsie!»