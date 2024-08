Rod Stewart muss 200. Las-Vegas-Show kurzfristig absagen

2011 trat er mit «Rod Stewart: The Hits» erstmals in Las Vegas auf. Nun sollte er am 7. August nach rund 13 Jahren den Abschluss seiner Las–Vegas–Konzerte mit seinem 200. Auftritt der Reihe im berühmten Colosseum des Caesars Palace feiern. Doch dazu sollte es nicht kommen. Er bedauere zutiefst, die Feier zu verpassen, hiess es in einem Statement des Stars bei Instagram.