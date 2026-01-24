Rod Stewart rechnet mit seinem ehemaligen Freund Trump ab

Dass ausgerechnet Stewart so deutlich wird, überrascht – der Musiker gilt politisch keineswegs als links. Doch die Freundschaft zu Trump ist offenbar endgültig Geschichte. «Ich kannte ihn sehr, sehr gut. Ich ging früher zu ihm nach Hause. Ich lebe buchstäblich eine halbe Meile entfernt», erzählte Stewart noch 2025 gegenüber der «Times». «Aber seit er Präsident wurde, ist er ein anderer Typ geworden. Jemand, den ich nicht kannte.»