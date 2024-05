Rod Stewart wohnt der Hochzeit seines Sohnes in Kroatien bei

Ein freudiges Ereignis für Rocklegende Rod Stewart (79): Am heutigen Freitag (31. Mai) weilte der erfolgreiche Musiker gemeinsam mit Ehefrau Penny Lancaster (53) in Kroatien der Hochzeit seines Sohnes Liam Stewart (29) mit Nicole Artukovich bei. Die Ehe wurde in der Kirche des Heiligen Ignatius in Dubrovnik geschlossen, wie die britische «Daily Mail» berichtet.