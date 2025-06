Roger Federer soll jetzt Milliardär sein

Die Milliarden–Schallmauer durchbricht Roger Federer gut drei Jahre nach dem Ende seiner aktiven Tenniskarriere. In seiner Laufbahn erspielte er sich laut «Bloomberg» etwas mehr als 130 Millionen Dollar an Preisgeldern. Der achtfache Wimbledon–Sieger häufte einen Grossteil seiner Reichtümer also ausserhalb des Platzes an.