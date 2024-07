Roland Emmerich über Krebserkrankung: Er blickte dem Tod ins Auge

Bei allem privaten Liebesglück käme es für Roland Emmerich aber nicht infrage, einen Liebesfilm zu produzieren: «Ich kann diese Filme nicht verstehen. Die sind kitschig und ergeben in unserer Welt keinen Sinn mehr.» Stattdessen will der Regisseur weiter «grosse Geschichten» erzählen. Derzeit arbeite er an einem Projekt über Klimaflüchtlinge, im Juli erscheint Emmerichs neue Gladiatoren–Serie «Those About to Die» bei Amazon Prime Video.