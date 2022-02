Roland Emmerich über «Moonfall»: «Wirklich mein letzter Desaster-Film»

In «Moonfall» widmet sich Roland Emmerich (66) erneut seinem Lieblingsthema, der Zerstörung der Erde, wie bereits in Filmen wie «Independence Day» oder «2012». Schon als letzterer 2009 in die Kinos kam, kündigte der Regisseur an, es solle sein letzter Desaster-Film werden. Warum er doch rückfällig geworden ist, erklärt Emmerich im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.