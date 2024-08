Roland Kaiser dankt seinen Fans für 53. «Kaisermania»

Schlagerstar Roland Kaiser (72) hat mit seiner viertägigen «Kaisermania» mehr als 50.000 Menschen in Dresden zusammengebracht. Zusätzlich zu den 10.000 Zuschauern bei dem letzten der vier Konzerte sahen am Samstag (3. August) 1,24 Millionen Fans von zu Hause aus zu, wie der Branchendienst «DWDL» berichtete. «Ich bin dankbar, dass wir gemeinsam eine so wunderbare Zeit zusammen hatten», schrieb Kaiser nach der Konzertreihe auf Instagram. In diesem Jahr feiert der Sänger sein 50. Bühnenjubiläum.