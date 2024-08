Roland Kaiser geht 2025 auf grosse Arena-Tour

Der Kaiser steht bereits «in den Startlöchern»

Nun kündigte der Sänger auf seiner Website an, dass er und seine Band bereits für die nächste musikalische Reise durchs Land «in den Startlöchern» stehe. Den Pressemitteilungen zu «Roland Kaiser – DIE ARENA TOURNEE 2025» zufolge wird es insgesamt 16 Konzert–Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz geben. Der Auftakt findet am 25. April in Bremen statt, das letzte Konzert der Tournee soll am 6. Juni in der Münchner Olympiahalle über die Bühne gebracht werden.