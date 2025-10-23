Roland Kaiser: In der Liebe entscheidet die Frau, nicht der Mann

Dackel Miley übertrifft ihr Herrchen

Neben seiner Frau gibt es noch eine weitere wichtige Dame in Kaisers Leben: seine elf Jahre alte Dackelhündin Miley. «Ich liebe Hunde sehr. Sie tragen eine tiefe Philosophie in sich, die unserer menschlichen weit überlegen ist», schwärmt der Schlagerstar. «Mein Dackel ist mir deutlich überlegen. Er ist ungeheuer trickreich. Man denkt immer, ein Hund hat so drei oder vier Maschen drauf. Von wegen – der hat 400.» Miley sei sehr gelassen und schaue ihn an nach dem Motto: «Was will der Mann? Lass mich doch zufrieden.» Die Hündin ist übrigens bestens vernetzt: «Sie kennt den Hund von Patrick Lindner. Obelix heisst der.»