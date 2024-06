Roland Kaiser in Erfurt: Neben dem Papst im Goldenen Buch

«Ans Aufhören denke ich gar nicht»

Wie «Bild» weiter berichtet, hinterliess er im Goldenen Buch folgende Botschaft: «Ich wünsche allen Bürgern von Erfurt Glück und ewigen Frieden.» Am Rande der Zeremonie zeigte sich Kaiser hoffnungsvoll, noch viele weitere Konzerte geben zu können. «Ans Aufhören denke ich gar nicht, das ist für mich keine Option», so der Sänger. «Meine Kinder sind ja schon alle aus dem Haus. Ich liebe, was ich tue und bin gesund – also mache ich weiter!»