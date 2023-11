Roland Kaiser und mehr: Die Weihnachtsalben der Schlagerstars

Wolfgang Petry

Seit 3. November ist Wolfgang Petrys (72) «Immer wenn es schneit» in den Regalen. «Die Veröffentlichung meiner letzten Christmas–Platte mit eigenen Songs ist nun schon 23 Jahre her; ich fand, es wäre mal wieder an der Zeit, ein neues Weihnachtsalbum aufzunehmen», erklärte der Sänger zu dem neuen Werk. Der Titelsong handelt etwa von Petrys Erinnerungen an vergangene Weihnachten und wie diese besondere Zeit bis heute für ihn nichts von ihrem Zauber verloren hat. Zudem können sich Fans auf «Schneeflöckchen, Weissröckchen», «Merry Christmas» oder «Nikolaus ist da» freuen. «Da ich ja schon so viele Weihnachtssongs aufgenommen habe, musste ich eine Menge stöbern, um neue Lieder zu finden. Die habe ich dann mit dem ‹Wolle Sound› ausgestattet», berichtete er im Interview mit spot on news und fügte hinzu: «Es gibt aber auch ein paar Neukompositionen.» Sein Lieblingslied ist dabei «Das muss die Liebe sein».