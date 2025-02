Roland Kaiser will «einer von vielen sein»

Am 7. Februar 2025 ist Roland Kaisers neues Album «Marathon» erschienen. Dabei ist es dem Sänger wichtig, wie zeitgenössische internationale Stars wie Coldplay oder Taylor Swift (35) zu klingen. «Das muss man versuchen hinzukriegen, dass auch das in unserer Sprache, in der Musik, die wir machen, so gut klingen kann», sagte er zu «Gala».