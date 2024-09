Roland Kaiser: Zusatzshows für seine Arena-Tournee 2025

«Innerhalb von wenigen Stunden waren fast 90.000 Tickets verkauft und in Berlin und Leipzig wurden sofort zwei weitere Konzerte freigegeben», heisst es in einer Mitteilung des Konzertveranstalters. Dabei handelte es sich um eine Show am 14. Mai 2025 in Berlin und am 18. Mai 2025 in Leipzig. In der Hauptstadt spielt er zudem am 15. Mai ein Konzert, in Leipzig am 17. Mai. Am Donnerstag (5. September) kamen nun vier weitere Zusatzshows hinzu, für die die Fans ab 16 Uhr Karten erstehen können.