«Roland»: Schlagerlegende Roland Kaiser erhält eigenes Biopic

Im vergangenen Herbst war Roland Kaiser (73) noch mit einem Konzertfilm auf der Kinoleinwand zu sehen. Und es sollte nicht das letzte Mal sein: Der Schlagerstar bestätigt auf Instagram, dass ein Biopic über sein Leben mit dem schlichten Titel «Roland» geplant ist. «Ja, es ist wahr! Meine Geschichte kommt ins Kino – ‹Roland›. Ein Biopic über mein Leben. Ich freue mich sehr darüber und bin unendlich stolz», schreibt Kaiser.