Roland Trettl lädt wieder ins «First Dates Hotel» ein

Bevor die «First Dates Hotel»–Singles im Alter zwischen 23 und 57 Jahren auf Mallorca nach der grossen Liebe suchen, greift Aushilfsamor Trettl pünktlich zum Valentinstag noch einigen einsamen Promis unter die Arme. Schon ab dem 10. Februar bei VOX und jeweils eine Woche vorher auf RTL+ treffen in zwei neuen «Promi First Dates»–Folgen erneut prominente Singles auf Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen.