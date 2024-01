Roland Trettl öffnet das «First Dates Hotel» für eine neue Staffel

Das «First Dates Hotel» mit Roland Trettl (52) öffnet im Februar 2024 einmal mehr seine Pforten. Wie der Sender VOX am Mittwochnachmittag bekannt gab, wird die insgesamt bereits fünfte Staffel der Dating–Doku ab Montag, dem 5. Februar ab 20:15 Uhr, ausgestrahlt. Dabei handelt es sich um die neue Auflage des Spin–offs der beliebten Trettl–Show «First Dates – Ein Tisch für zwei». Der beliebte TV–Koch aus Südtirol begrüsst seine Gäste in dem Ableger jedoch nicht wie gewohnt in einem Restaurant, sondern beim Check–in in einem Hotel.