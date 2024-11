Rolf Schimpf: Diese Stars erlebten auch ihren 100. Geburtstag

Kommissar mit Schnauzer und Herz

Als Rolf Schimpf 1986 «Der Alte» wurde, zählte er gerade einmal 62 Lenze. Damals beerbte er den charismatischen Siegfried Lowitz. Seiner Titelrolle als TV–Hauptkommissar verlieh Schimpf stets ein menschliches, nahbares Antlitz – 20 Jahre und ganze 222 Folgen lang. Die allein schon unglaublich klingenden Zahlen bilden nur einen kleinen Ausschnitt von Schimpfs bewegter Biografie ab. Der am 14. November 1924 in Berlin geborene Schauspieler wurde im Zweiten Weltkrieg schwer am Kopf verwundet, zog später ins schwäbisch Esslingen. Nach einer Industrielehre wechselte er in den 50er Jahren ins Schauspielfach. Über viele Neben– und Gastrollen spielte er sich mit der Titelrolle in der TV–Serie «Mensch Bachmann» endgültig in die Herzen der Deutschen. Den sympathischen, schnauzbärtigen Witwer und TV–Vater von vier Töchtern musste man einfach mögen. Das galt auch für «Bachmann»–Produzent Herbert Ringelmann, der Schimpf zwei Jahre später als neuen «Alten» besetzte.