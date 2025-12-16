Rolling Stones: Kultband kommt 2026 wohl nicht nach Deutschland

Demnach seien bereits zahlreiche Ideen und mögliche Termine für den kommenden Sommer im Raum gestanden, doch angeblich kann die Band um Frontmann Mick Jagger (82) wegen Gitarrist Keith Richards (81) nicht touren. «Aber als sie sich richtig hingesetzt haben, um die Tour zu besprechen, hat Keith gesagt, er glaube nicht, dass er sich darauf einlassen könne und nicht daran interessiert sei, für mehr als vier Monate auf eine grosse Stadiontour zu gehen», wird der Kritiker zitiert. «Für ihre Fans ist es hart, aber die Stones werden wieder auf der Bühne stehen, wenn sie dazu bereit sind», sagt jener weiter. Dem Musikmagazin «NME» habe ein Sprecher der Band den Bericht der «Sun» bestätigt.