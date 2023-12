Rolling Stones mit neuem Album und mehr: Die Musik-Comebacks 2023

Beatles

Comeback und Abschied zugleich lieferten die noch lebenden zwei Beatles–Mitglieder Ringo Starr (83) und Paul McCartney (81). Der Song «Now and Then», der Anfang November veröffentlicht wurde, ist der letzte der legendären britischen Band, die in den 1960er–Jahren Musikgeschichte schrieb. Mehr als 50 Jahre nach der Auflösung der Beatles, mehr als 40 Jahre nach dem Tod von John Lennon (1940–1980) und mehr als 20 Jahre nach dem Tod von George Harrison (1943–2001) arbeiteten die beiden an dem eigentlich alten Song. Im Interview mit dem AARP–Magazin erklärte Ringo Starr: «Letztes Jahr rief Paul an und sagte: ‹Erinnerst du dich an Johns unvollendetes Lied ›Now and Then'? Warum arbeiten wir nicht daran?», erklärte er. «Er schickte es mir, und ich spielte Schlagzeug und sang. Wir hatten ein grossartiges Stück, in dem John sang und Klavier spielte und George Rhythmusgitarre spielte.»