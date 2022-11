Rollstuhl-Unfall: Ottfried Fischer verliert kleinen Finger

In Passau sei er «sportlich eine Gasse hochgedonnert, bin dabei an einer Mauer entlanggeschrammt». Der kleine Finger sei dazwischen gewesen, erklärte er der Zeitung: «Hing nur noch an einem Fetzen. Es hat nicht geblutet, nicht wehgetan. Im Krankenhaus meinten sie dann, besser abnehmen als umständlich annähen.» Der 69-Jährige fügte in dem «Bild»-Interview hinzu: «Die drei Zentimeter konnte ich entbehren! Ansonsten hätte ich wochenlang Verband tragen müssen.»