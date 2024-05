Romantische Fotos mit Preis: Mücken-Attacke auf Aurora Ramazzotti

Als letztes Bild der Reihe fügte sie ein Selfie an, auf dem ein grosser Stich mitten auf ihrer Stirn nicht zu übersehen ist. «Ein besonderes Dankeschön an die, die mich mit geometrischer Präzision genau in die Mitte der Stirn getroffen hat», witzelte Ramazzotti dazu über die Mücken–Attacke. In ihrer Instagram–Story ergänzte sie ein Bild, auf dem man Cerzas zerstochenen Rücken sieht.