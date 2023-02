Romantische Stimmung: Die passenden Songs zum Valentinstag

«Tennessee Whiskey» - Chris Stapleton

Eine rauchige Stimme, gepaart mit einem romantischen Text? Genau das bekommt man in «Tennessee Whiskey» (2015) von Chris Stapleton (44) serviert. Der US-amerikanische Countrysänger und Grammy-Gewinner singt in dem Song von einer ganz besonderen Person. «Du bist so weich wie Tennessee Whisky. Du bist so süss wie Erdbeerwein. Du bist so warm wie ein Glas Brandy. Und Liebling, ich bleibe berauscht von deiner Liebe die ganze Zeit.»