Romanze mit Pete Davidson beendet? Emily Ratajkowski nutzt Dating-App

Dass das Model offenbar aktuell sein Dating-Leben geniesst, berichtet auch die britische «Daily Mail». So soll Ratajkowski am vergangenen Mittwoch turtelnd mit dem Künstler Jack Greer in New York City gesichtet worden sein. DJ Orazio Rispo soll sie ebenfalls gedatet haben. Eine Quelle erzählte dem «People»-Magazin, dass Ratajkowski «versucht, ihre Optionen offen zu halten, nach allem, was sie mit ihrem Ex-Mann durchgemacht hat». Zuletzt verbrachte Ratajkowski auch viel Zeit mit Comedian Pete Davidson (29).