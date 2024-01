Romeo Beckham geht den nächsten Beziehungsschritt mit seiner Mia

Romeo Beckham (21) und Mia Regan (21) wagen den nächsten grossen Schritt in ihrer Beziehung: Sie sind zusammengezogen. Wie die «DailyMail» berichtet, soll der 21–jährige Beckham–Spross sein luxuriöses Elternhaus in London verlassen und mit dem Model in eine neue Wohnung gezogen sein.