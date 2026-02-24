Romeo Beckham läuft vor Partnerin und Ex-Freundin über den Laufsteg

Seit Herbst wieder mit Kim Turnbull zusammen

Romeo Beckham und Kim Turnbull sollen ihre Beziehung im Herbst 2025 wieder aufgenommen haben, nachdem sie sich im April vorübergehend getrennt hatten. Mit Mia Regan war der zweitälteste Sohn von David und Victoria Beckham von 2019 bis Februar 2024 zusammen. Romeo Beckham gab die Trennung damals mit einem gemeinsamen Schnappschuss bekannt: «Mooch und ich haben uns nach fünf Jahren Liebe getrennt, wir haben immer noch viel Liebe und Respekt füreinander und haben immer noch eine starke Freundschaft, die immer bleiben wird.»