Romeo Beckham: Neues Tattoo als Seitenhieb gegen Bruder Brooklyn

Ein einziges Wort kann manchmal lauter sprechen als jede öffentliche Erklärung. Romeo Beckham (23) hat sich ein neues Tattoo stechen lassen, das im Kontext der eskalierenden Beckham–Familienfehde wie ein unmissverständliches Statement wirkt.
Auf der Rückseite seines Nackens prangt nun in kursiver Schrift das Wort «Family» – direkt unter einem bereits vorhandenen Kreuz mit Flügeln. Das Bild teilte der junge Beckham–Spross in seiner Instagram–Story, wobei das Tattoo–Studio Fine Line Hearts Club im Londoner Stadtteil Soho das Motiv auch auf dem eigenen Account veröffentlichte.
Der Zeitpunkt von Romeos neuem Körperschmuck erscheint kaum zufällig. Denn während sich der jüngere Bruder das Wort «Familie» in den Nacken stechen liess, geht sein älterer Bruder Brooklyn (26) offenbar den genau entgegengesetzten Weg. Der Ehemann von Nicola Peltz (31) soll sich zuletzt per Laserbehandlung von Tattoo–Widmungen an seine Eltern getrennt haben und sie überstechen lassen.
Brooklyn lässt Familien–Tattoos entfernen
Konkret soll Brooklyn ein Anker–Tattoo an seinem rechten Arm verändert haben lassen. Das Motiv enthielt ursprünglich das Wort «Dad» sowie die Inschrift «Love you Bust» – ein Verweis auf den gemeinsamen Kosenamen «Buster», den Vater David Beckham (50) und sein Sohn in besseren Zeiten teilten. Der «Dad»–Schriftzug sei inzwischen durch drei abstrakte Formen ersetzt worden. Vater David soll wiederum sein «Buster»–Tattoo an seinem Hals noch haben.
Auch ein Brust–Tattoo mit der Aufschrift «Mama's Boy» soll Brooklyn überstechen haben lassen. Eine Quelle sagte der britischen «Sun»: «Brooklyn hat die Schrift lasern lassen. Er wollte sie weghaben.» Es stecke «so viel Schmerz und Verletzung auf seiner Seite», dass ein solches Tribut nicht mehr aufrichtig wäre. Wenig später berichtete die «Sun» auch, dass Brooklyn seine Tattoos an den Fingern mit den Namen seiner Geschwister Romeo, Cruz und Harper entfernen hat lassen.
Der Bruch zwischen Brooklyn und dem Rest der Beckhams hatte im vergangenen Monat einen vorläufigen Höhepunkt erreicht, als der 26–Jährige in einem aufsehenerregenden Instagram–Statement erklärte, keine Versöhnung mit seiner Familie anzustreben. So behauptete der 26–Jährige unter anderem, dass seine Eltern über einen langen Zeitraum hinweg gezielt seine Beziehung mit seiner Ehefrau zerstören wollten. «Ich lasse mich nicht kontrollieren, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein», teilte er unter anderem mit.