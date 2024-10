Romeo Beckham zeigt sich schwer verliebt in New York

Auf den Bildern sind Romeo Beckham und Gray Sorrenti in New York zu sehen. Die beiden waren dort mit Freunden unterwegs, konnten laut «Daily Mail» aber kaum die Finger voneinander lassen. Immer wieder umarmten und küssten sie sich. Romeo Beckham trug bei dem Ausflug ein weisses Unterhemd und eine Baggy–Jeans. Die neue Frau an seiner Seite trug ebenfalls ein weisses Unterhemd, vorne zu einem bauchfreien Top zusammengebunden.