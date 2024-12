«Romeo und Julia»-Star Olivia Hussey im Alter von 73 Jahren gestorben

«Olivia war ein bemerkenswerter Mensch, deren Wärme, Weisheit und pure Güte das Leben aller berührte, die sie kannten», heisst es in der Mitteilung ihrer Familie. Die am 17. April 1951 in Buenos Aires geborene Schauspielerin führte demnach «ein Leben voller Leidenschaft, Liebe und Hingabe an die Kunst, Spiritualität und Güte gegenüber Tieren.»