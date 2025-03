Ron Howard und Tochter Bryce Dallas feiern doppelt Geburtstag

«Glücklich und unglaublich stolz»

Das Foto zeigt Töchterchen Bryce Dallas Howard als Kind mit ihren Eltern an einem Geburtstag, der wohl schon einige Jahre zurückliegen dürfte. Sie, ihr Vater und Mutter Cheryl Howard (71) tragen darauf Partyhütchen und sitzen offenbar an einem bunt dekorierten Tisch. «Happy Birthday, Tochter», schrieb der Regisseur dazu. «Du hast deine Mutter und mich immer glücklich und unglaublich stolz gemacht.» Doch alles, was Bryce erreicht und aufgebaut habe, «übersteigt unsere kühnste Hoffnung aus der Zeit, als du noch dieses bezaubernde Kind warst», fügte Ron Howard hinzu.