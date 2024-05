Ronan Keating: Fans sorgen sich wegen Tattoo-Bild um seine Frau

Seine kryptischen Zeilen sorgten bei seiner Instagram–Community für sorgenvolle Reaktionen. «Ich hoffe, das alles okay ist» oder «Sende euch Liebe und Kraft» lauten Kommentare unter dem Post. «Was auch immer für Herausforderungen vor Storm liegen, ich bin mir sicher, dass mit deiner Liebe und Unterstützung alles gut wird, sende meine Liebe und Gebete», schliesst sich eine Userin an. Eine andere Nutzerin ärgert sich über die unklare Aussage des Sängers: «Ich hasse Beiträge wie diesen: Entweder man will, dass die Leute es wissen, oder man will es nicht.»