Ronan Keating kritisiert Musikbranche scharf

Er sei immer noch schockiert, so Keating. Wie er war auch Payne erst 16 Jahre alt, als er sich der Gruppe One Direction anschloss. «Diese Jungs werden in so jungen Jahren zusammengestellt und die Industrie ist ein wirklich schwieriger und harter Ort», sagte Keating. Es hätte niemanden gegeben, der ihm damals geholfen habe. «Niemand gibt dir eine Art Medien–Training oder hilft dir damit zurechtzukommen, was auf dich zukommt.» Weiter erklärte er, dass es bei Fernsehshows wie «The X Factor» oder «The Voice», in denen er als Juror auftrat, immer Psychologen gäbe, die den Kandidaten helfen würden. Aber: «Wenn eine Plattenfirma oder ein Management eine Band gründet, gibt es so etwas nicht.»