«Ronja Räubertochter» kehrt zurück: ARD zeigt zweite Staffel an Ostern

Die erste Staffel der Serienadaption von «Ronja Räubertochter» zeigte das Erste Weihnachten 2024 – die zweite Runde folgt dementsprechend an Ostern 2025. Dies wurde nun in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Die ersten drei Folgen strahlt das Erste am Ostersonntag (20. April) aus. Los geht es um 17:15 Uhr. Die Episoden dauern jeweils 40 Minuten.