«Ronja Räubertochter»-Star Kerstin Linden schwärmt von ihrer Kultrolle

Graue Zwerge, wilde Druiden, Harpyien (Vögel), endlose Wälder und wilde Räuber – all das wird in der neuen Serie auf eine sehr gruselige Art und Weise gezeigt. Wie gruselig war es bei den Dreharbeiten?

Linden: Die grauen Zwerge waren hauptsächlich Kostüme, also waren sie ziemlich gruselig. Die wilden Harpyien wurden allerdings nur im Computer erstellt. In der Szene, in der Ronja im Schnee stecken bleibt und die Harpyie versucht, sie herauszuziehen, hatte ich ein Geschirr mit Griffen an den Schultern an, mit denen ein Mann im blauen Anzug (eine wilde Harpyie) mich hochheben konnte.