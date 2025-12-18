Rosa von Praunheim: Ehemann, Freunde und Promis nehmen Abschied

«Viele Menschen haben Rosa von Praunheim viel zu verdanken»

Auch die Politik meldete sich zu Wort: Bundespräsident Frank–Walter Steinmeier (69) sprach Praunheims Ehemann, allen Freunden und Angehörigen sein Beileid aus. «Mit Rosa von Praunheim verliert unser Land einen seiner bekanntesten, wirkungsvollsten und engagiertesten Künstler», gab er in einer Erklärung an. Er habe «mit seinem grossen Fleiss, seinem Können, seiner Beharrlichkeit, mit seiner Lust an der Provokation und nicht zuletzt mit seinem Humor» etwas geschafft, was nicht viele Künstler von sich sagen könnten: Er habe gesellschaftliche Wirklichkeit verändert. «Ohne sein Werk wäre die Geschichte homosexueller Emanzipation in Deutschland anders verlaufen. Und so kann man sicher sagen: Viele Menschen haben Rosa von Praunheim viel zu verdanken – auch wenn sie sein Werk vielleicht nicht einmal kannten.»