Rosalía singt auf Deutsch: Wer ist der Popstar hinter «Berghain»?

Durchbruch mit «El mal querer»

Rosalía Vila Tobella wuchs in Sant Esteve Sesrovires auf, einer Kleinstadt unweit von Barcelona. Schon früh faszinierte sie der Flamenco – diese intensive, oft schmerzhafte Musik, in der sich Stolz, Begehren und Trauer begegnen. Sie studierte die Traditionen des Genres an der Musikhochschule, um sie später zu zerlegen, zu verfremden und neu zusammenzusetzen. Mit «El mal querer» (2018) gelang ihr der internationale Durchbruch: ein Konzeptalbum, inspiriert von einem mittelalterlichen Roman über eine obsessive Liebe, das zugleich feministische Erzählung, visuelles Gesamtkunstwerk und charttauglicher Pop war. Es brachte ihr zwei Latin Grammy Awards ein, darunter für das «Album des Jahres».