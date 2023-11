Rosalynn Carter: Alle noch lebenden First Ladys besuchen Gedenkfeier

Am 19. November gab die Non–Profit–Organisation «The Carter Center» den Tod von Rosalynn Carter bekannt. Sie sei friedlich im Kreise ihrer Familie in ihrem Haus in Plains, Georgia, verstorben, hiess es in einer Erklärung des Zentrums. «Rosalynn war meine gleichberechtigte Partnerin bei allem, was ich jemals erreicht habe», wurde ihr Ehemann zitiert. «Solange Rosalynn auf der Welt war, wusste ich immer, dass mich jemand liebte und unterstützte.»