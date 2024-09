Rosamunde Pilcher: Ihr 100. Geburtstag fällt auf einen Sonntag

Ein unglaublicher Erfolg, wie auch der deutsche Produzent Michael Smeaton (geb. 1952) in einem Statement betont. «Wer hätte damit vor mehr als 30 Jahren rechnen können? Ich erinnere mich noch gut an unser erstes Treffen in Schottland: Damals ging es um die Verfilmung ihres Romans ‹Stürmische Begegnung›, den ersten ‹Pilcher–Film› überhaupt. Dass mehr als 170 weitere Filme folgen sollten, hätten wir uns in unseren kühnsten Träumen nicht ausmalen können», sagte er dem Sender.