Rosanna Davison will ukrainische Leihmutter nach Dublin holen

Dank der Leihmutter zum Elternglück

Das Model sei «schockiert und am Boden zerstört» über die Situation in der Ukraine und sagt, dass Kiew eine beeindruckende Stadt mit «wunderbaren Menschen» sei. «Wir haben das schöne Kiew 2019 sehr gut kennengelernt. Wir haben dort Freunde gefunden und werden immer eine Verbindung zu Kiew haben, da es Sophias Geburtsland ist», so die gebürtige Irin. Sie und ihr Ehemann Wes hätten insgesamt sieben Wochen in der Stadt verbracht, als sie sich auf den Weg machten, zum ersten Mal Eltern zu werden. Ihr Herz hänge an dem Ort.