Rosenball in Monte-Carlo: Fürstin Charlène funkelt im Disco-Jumpsuit

Fürst Albert II. (66) kam dieses Jahr in Begleitung seiner Ehefrau Fürstin Charlène (46) zur 68. Ausgabe des Bal de la Rose in Monte–Carlo. Die 46–Jährige zog am Samstag (23. März) bei dem Gala–Abend, der von Designer Christian Louboutin (61) gestaltet wurde, alle Blicke auf sich. Passend zum Disco–Motto des Abends erschien Charlène in einem glitzernden Jumpsuit.