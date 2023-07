«Rosenheim-Cops»-Star Marisa Burger wird 50 und fühlt sich «sehr gut»

Was Leib und Seele zusammenhält

Von den Fans wird sie unter anderem für ihre Attraktivität und die erfrischenden Looks verehrt. Zu diesen äusserlichen Themen positioniert sich die Wahl-Münchnerin klar: «Sport mache ich gerne, weil das meine Lebensqualität verbessert und ich meinen Kopf sehr gut frei bekommen kann. Aber Bodyshaming ist in einer offenen Gesellschaft fehl am Platz. Wer sich so wohlfühlt, wie er ist, liegt richtig», sagt Marisa Burger. Für ihr seelisches Wohl hat sie ebenfalls ein einfaches Rezept: «Freunde treffen, kochen und Familie tragen auch zu meinem seelischen Gleichgewicht bei.»