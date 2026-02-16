Rosenmontagszug: Pralinenschachtel trifft Sabine Heinrich am Kopf

Heinrich liess sich von dem Treffer jedoch nicht aus der Fassung bringen und moderierte tapfer weiter – wenn auch unter Zuhilfenahme von Eis zur Kühlung. Bei Instagram veröffentlichte sie in einer Story ein gemeinsames Selfie mit Cantz, auf dem sie den Eisbeutel an ihre Stirn hielt. «Autsch», schrieb sie dazu. Ganz ohne Spuren blieb der Zwischenfall offenbar nicht: Heinrich soll ein «kleines Hörnchen» davongetragen haben – die Beule dürfte sie wohl noch einige Tage an ihren Einsatz beim diesjährigen Rosenmontagszug erinnern.