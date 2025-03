Rosenstolz-Sängerin AnNa R.: Polizei stellt Ermittlungen ein

Nach der Nachricht über den Tod der Sängerin haben sich zahlreiche Fans und ihr Umfeld in den sozialen Medien von AnNa R. verabschiedet, allen voran Bandkollege Peter Plate (57). «AnNa, du wirst mir so fehlen», schrieb er bei Instagram. «Mein ganzes Leben, meine Jahre in Berlin – all das war mit dir verbunden. Rosenstolz war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Rosenstolz, das waren du und ich. Und jetzt bist du nicht mehr da. Ich werde dich jede Sekunde vermissen.»