Rosie Huntington-Whiteley sendet nackte Grüsse aus Cannes

Rosie Huntington–Whiteley (37) heizt ihren Fans mit einem Nacktfoto ein. Die Schauspielerin ist aktuell bei den Filmfestspielen in Cannes und gibt ihren rund 19,9 Millionen Followern fleissig Einblicke in ihre Zeit an der Côte d'Azur. Jetzt liess sie sie sogar bis in ihr Hotelzimmer schauen – und verzichtete dabei gänzlich auf Klamotten.