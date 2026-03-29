Rosie O'Donnell ist zum fünften Mal Grossmutter geworden

Erstes Kind für Sohn Blake

Für Blake O'Donnell und seine Frau Teresa ist es das erste Kind, nachdem sie sich im August 2024 das Jawort gegeben hatten. Das Paar hatte die Schwangerschaft bereits im vergangenen Herbst mit einem charmanten Foto in einem Sonnenblumenfeld angekündigt und versprochen, dass ihr Leben ab März 2026 deutlich «sonniger» werden würde. Auch Blakes Mutter Kelli Carpenter, mit der Rosie vier ihrer fünf Kinder teilt, gratulierte dem Paar überschwänglich in den sozialen Medien und betonte, wie sehr der neue Erdenbürger geliebt und verwöhnt werden wird.