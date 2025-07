Rosie O'Donnell: Trumps Drohung lässt sie kalt

Die in New York geborene Entertainerin reagierte am Sonntag gelassen auf die Drohung. In der irischen Radiosendung «Sunday with Miriam» auf RTÉ Radio erklärte sie, sie sei nur eine Person in einer langen Liste von Künstlern, Aktivisten und Prominenten, die von Trump bedroht worden seien. «Ich habe es also nicht persönlich genommen, aber ich sage dir, die Art, wie er ist, hat Menschen wie ihn ermutigt», so O'Donnell.