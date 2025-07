Ross Antony schwärmt über seinen Ehemann: «Paul ist mein Ruhepol»

Ereignisreiche Tage für Ross Antony (50): Am 4. Juli veröffentlicht der Sänger sein neues Album «100 Jahre Gute Laune». Am 9. Juli feiert er zudem seinen 51. Geburtstag. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht der Entertainer über seine deutschsprachigen Feelgood–Covers, sein Duett mit Ehemann Paul Reeves (51) und das Geheimnis ihrer harmonischen Beziehung. Ausserdem verrät er, wie er seinen Geburtstag verbringen will – und warum danach erst mal «eine kleine Auszeit» ansteht.