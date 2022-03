Ross Antony und Beatrice Egli arbeiten bei Schlager-Shows zusammen

Ross Antony macht den Anfang

Am Samstag (19. März, um 20:15 Uhr) geht es mit «Die Ross Antony Show» los. Der Entertainer begrüsst Stars wie Semino Rossi, Francine Jordi, Bernhard Brink oder Marie Reim. Am Samstag, 23. April 2022, um 20:15 Uhr folgt dann «Die Beatrice Egli-Show». Zur Premiere wird auch ihr neuer Kooperationspartner Ross Antony zu Gast sein. Für musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem Kerstin Ott, Ireen Sheer, Anna-Carina Woitschack, Seven, Eric Philippi und Tim Peters.