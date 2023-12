Rostock-«Polizeiruf 110»: Wie oft werden «Cold Cases» wieder heiss?

3300 ungeklärte Altfälle in den Aktenschränken

In Deutschland kümmern sich um solche ungelösten Fälle immer häufiger spezialisierte «Cold Case Units», die sich mittlerweile in fast jedem Bundesland finden. Eine Anfrage des Magazins «Spiegel» bei allen 16 Innenministerien ergab, dass derzeit mindestens 3300 ungeklärte Altfälle in den Aktenschränken dieser Spezialeinheiten auf ihre endgültige Aufklärung warten.