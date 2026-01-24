Rote Bete, Kohl und mehr: Drei Gemüserezepte aus der Küche Osteuropas

Zubereitung: In einem grossen Topf gesalzenes Wasser zum Kochen bringen. Das harte Strunkende des Weisskohls abschneiden, schadhafte äussere Blätter entfernen und wegwerfen. Den Kohl in das kochende Wasser tauchen und 5 Minuten blanchieren, bis sich die oberen Blattschichten ganz leicht ablösen lassen, ohne zu reissen. Vorsichtig so viele Blätter ablösen, wie sich mühelos entfernen lassen. Diesen Vorgang wiederholen, bis Sie 10–14 Blätter haben.